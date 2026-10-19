Publicat 19/10/2026 17:37

Mor un motorista després d'un accident a la C-462 a Sant Llorenç de Morunys (Lleida)

Archivo - Ambulància del SEM
Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu

LLEIDA 19 oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha mort aquest dilluns en un accident a la C-462 a Sant Llorenç de Morunys (Lleida), informa el Servei Català Trànsit (SCT) en un comunicat.

L'accident s'ha produït a les 11.40 hores, quan el 112 ha estat alertat del sinistre en què el motorista ha caigut i ha resultat ferit després d'impactar a terra.

L'helicòpter medicalitzat del SEM l'ha traslladat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell en estat crític i també s'han activat una ambulància i tres patrulles dels Mossos d'Esquadra.

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