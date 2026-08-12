Mor un motorista després de col·lidir amb un turisme al Pont de Pardinyes de Lleida

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 12 ago. (EUROPA PRESS) -
Un motorista ha mort en un accident de trànsit després de col·lidir amb un turisme a la zona del Pont de Pardinyes de Lleida aquest dimarts sobre les 23.11 hores.
Pel succés s'han activat 2 dotacions dels Bombers de la Generalitat, a més de la Guàrdia Urbana de Lleida i el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), informen els Bombers en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Amb aquesta víctima, són 82 les persones que han mort aquest any a les carreteres catalanes.