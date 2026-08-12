Publicat 12/08/2026 09:18

Mor un motorista després de col·lidir amb un turisme al Pont de Pardinyes de Lleida

Archivo - Arxiu - Ambulàncies del SEM
Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu

LLEIDA 12 ago. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha mort en un accident de trànsit després de col·lidir amb un turisme a la zona del Pont de Pardinyes de Lleida aquest dimarts sobre les 23.11 hores.

Pel succés s'han activat 2 dotacions dels Bombers de la Generalitat, a més de la Guàrdia Urbana de Lleida i el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), informen els Bombers en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.

Amb aquesta víctima, són 82 les persones que han mort aquest any a les carreteres catalanes.

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