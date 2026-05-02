Mor un motorista en una col·lisió frontal amb un turisme a la BV-5301 a Brull (Barcelona)

BARCELONA 2 maig (EUROPA PRESS) -
Un motorista ha mort aquest dissabte al matí després d'una col·lisió frontal amb un turisme a la carretera BV-5031, en el punt quilomètric 33,7 a Brull (Barcelona), segons ha informat en un comunicat el Servei Catlà de Trànsit (SCT).
Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís per l'accident a les 10.32 hores d'aquest dissabte i han desplaçat cinc patrulles, juntament amb dues dotacions de Bombers i dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han atès també a dues persones ocupants del turisme que han resultat ferides menys greus i han estat traslladades a l'Hospital de Vic.
Les causes del sinistre s'estan investigant i la col·lisió ha obligat a donar pas alternatiu per aquesta via, en la qual és la víctima número 34 en carreteres catalanes en el que va d'any.