Mor un motorista en caure del vehicle al carrer Farigola del districte de Gràcia de Barcelona

Un motorista ha mort aquest dijous a la matinada després de caure del seu vehicle quan circulava pel carrer Farigola del districte de Gràcia de Barcelona.
Es tracta de la víctima mortal número 11 des de començaments d'any en accidents de trànsit produïts a la capital catalana, informa el consistori en un comunicat, en què ha transmès el condol a la família i amics de la víctima.
Després de l'accident, al lloc hi han acudit diverses unitats de la Guàrdia Urbana per esclarir les causes del sinistre, a més del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i del servei municipal d'emergències socials per atendre els coneguts de la víctima.