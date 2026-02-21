Mor un motorista en caure mentre circulava per la B-300 a Calonge de Segarra (Barcelona)

BARCELONA 21 febr. (EUROPA PRESS) -
Un motorista ha mort aquest dissabte després de caure amb el seu vehicle mentre circulava per la via B-300, a l'altura de Calonge de Segarra (Barcelona), ha explicat Trànsit en un comunicat.
Es desconeixen les causes de la caiguda, que està sent investigada pels Mossos d'Esquadra, que han enviat 3 patrulles al lloc dels fets, junt amb una dotació i un helicòpter dels Bombers de la Generalitat, en el qual viatjava un metge del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i personal del Grup d'Actuacions Especials (Grae).
Amb aquesta víctima mortal són 13 les persones que han mort en les carreteres interurbanes catalanes en el que va d'any, 7 de les quals són motoristes, ha recordat Trànsit.