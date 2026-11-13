Mor un motorista a Barcelona després de xocar amb un vehicle de la Policia Nacional

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
Un motorista de 50 anys va morir aquest dijous cap a les 22.30 hores a la Gran Via de Barcelona al districte de l'Eixample després de xocar amb un vehicle de la Policia Nacional que circulava "en servei prioritari".
A conseqüència de l'accident, el motorista va resultar ferit crític i va ser traslladat pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a un centre hospitalari, on va morir "poc després", informa l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat aquest divendres.
La Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) investiga les circumstàncies del sinistre, que ha deixat la víctima número 17 en accidents de trànsit a la ciutat aquest any.