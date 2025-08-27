Mor un motorista en un accident de trànsit a Sarrià (Barcelona)

BARCELONA 27 ago. (EUROPA PRESS) -
Un motorista ha mort la tarda d'aquest dimecres després de sofrir un accident de trànsit a Barcelona en l'encreuament de la ronda General Mitre i el carrer Escoles Peus, a Sarrià, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat.
Es tracta d'un home de 57 anys que ha mort després que cap a les 17.50 hores es produís l'incident en el qual s'ha vist implicat el propi motorista i un turisme.
Al lloc dels fets s'han desplaçat la Unitat Central d'Atestats de Tràfic de la Guàrdia Urbana, Bombers de Barcelona i ambulàncies del SEM en la qual es tracta de la sisena víctima mortal en accident de trànsit a Barcelona el 2025.