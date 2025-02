Mor un motorista en un accident a l'A-2 a Sant Joan Despí (Barcelona)

BARCELONA 19 febr. (EUROPA PRESS) -

El conductor d'una moto ha mort aquest dimecres a les 9.05 hores en un accident a l'A-2 al punt quilomètric 607,7 a Sant Joan Despí (Barcelona) sentit Barcelona, segons ha informat el Servei Català de Trànsit en un comunicat.

Per causes que encara s'investiguen, un motorista ha mort en caure a la via i ser atropellat per un camió; arran del sinistre s'han activat quatre patrulles dels Mossos i tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

A conseqüència de l'accident, hi ha un carril tallat a l'autovia en sentit Barcelona i es registren retencions de 4,5 quilòmetres des de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona).