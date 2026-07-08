Mor un motorista en un accident a la GI-643 a Serra de Daró (Girona)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
GIRONA 8 jul. (EUROPA PRESS) -
Un motorista de 49 anys i veí de Corçà ha mort aquest dimarts en un accident vial a la GI-643 a Serra de Daró (Girona) a les 21.27 hores.
Per causes que encara s'investiguen, una motocicleta ha col·lisionat per fregament amb un turisme i, com a conseqüència de l'accident, el motorista ha mort, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat aquest dimecres.
Arran del sinistre, s'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Quant a l'afectació vial, la carretera ha quedat totalment tallada fins gairebé la mitjanit.
Amb aquesta víctima, ja són 74 les persones que han mort aquest any a les carreteres catalanes.