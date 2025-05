Mor un motorista en un accident al districte de Sant Martí de Barcelona

BARCELONA 12 maig (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 42 anys va morir diumenge a la mitjanit en un accident de trànsit a l'altura del número 72 de l'avinguda Litoral, al districte de Sant Martí de Barcelona, on per causes que es desconeixen va xocar contra un semàfor.

Fins al lloc s'hi van desplaçar dotacions de la Unitat Central d'Atestat de Trànsit (UCAT) de la Guàrdia Urbana (GUB) per fer l'atestat corresponent i esclarir-ne les causes, a més d'ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), informa l'Ajuntament en un comunicat.

Es tracta de la tercera víctima mortal en un accident de trànsit a la capital catalana aquest 2025.