Mor un motorista en un accident en la BV-2411 a Begues (Barcelona)

BARCELONA, 11 ago. (EUROPA PRESS) -

El conductor d'una motocicleta va morir aquest dissabte després d'hores hospitalitzat en estat crític per un accident que va sofrir el divendres en el punt quilomètric 15,8 de la carretera BV-2411, en el terme municipal de Begues (Barcelona), ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) aquest diumenge en un comunicat.

La víctima va sofrir una caiguda en la via cap a les 19.10 hores del divendres per causes que encara s'investiguen i va ser traslladat en helicòpter a l'Hospital de Bellvitge, on va morir l'endemà.

Amb aquesta víctima, són 85 les persones mortes en accidents de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, segons dades provisionals, dels quals 31 són motoristes.