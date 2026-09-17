Mor un motorista en un accident amb un taxi al barri de les Corts de Barcelona

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
Un motorista de 34 anys va morir dimecres a la nit després d'un accident amb un taxi a la confluència de la travessera de les Corts i el carrer Entença de Barcelona, informa l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat aquest dijous.
Ha explicat que l'incident es va produir poc després de les 22.30 hores i que el motorista va ser traslladat a un centre hospitalari, on va acabar morint després.
S'hi van traslladar dotacions de la Unitat Central d'Atestats de Trànsit de la Guàrdia Urbana per aclarir les causes de l'accident, a més del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), en el que ha estat la 13a víctima mortal en accident de trànsit a la ciutat aquest any.