Mor un motorista en un accident amb una furgoneta a la GIP-5107 a Llers (Girona)

GIRONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
Un motorista ha mort aquest dimarts a la tarda després de xocar amb una furgoneta a la GIP-5107 a Llers (Girona), en què el conductor de l'altre vehicle ha resultat il·lès, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 17.15 hores i estan investigant les causes de l'accident, i a les 18.40 hores la via continua tallada.
En total s'han activat quatre patrulles de la policia catalana, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, a més de dues unitats del servei de psicòlegs del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).