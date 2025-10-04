Mor un motorista en un accident amb dos turismes en la B-40z a la Roca del Vallès (Barcelona)

BARCELONA 4 oct. (EUROPA PRESS) -
Un motorista de 34 anys va morir divendres cap a les 23.26 en un accident a la carretera B-40z a la Roca del Vallès (Barcelona), després d'una col·lisió amb dos turismes i una motocicleta implicats.
Un home va resultar greu i va ser traslladat pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospital de Granollers (Barcelona), informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat aquest dissabte.
Una dona i un menor van resultar ferits menys greus i van ser traslladats a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, i un menor va resultar ferit lleu i se'l va donar d'alta en el lloc dels fets.
L'incident va obligar a tallar la via en tots dos sentits fins a les 3.50 i es van activar sis patrulles dels Mossos d'Esquadra, set dotacions de Bombers de la Generalitat i set unitats del SEM.
Amb aquesta víctima són 115 les persones que han mort en carreteres catalanes enguany, de les quals 36 són motoristes, segons dades provisionals.