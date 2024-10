Mor un motorista en un accident amb un camió a la C-58c a Sabadell (Barcelona)

BARCELONA 10 oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha mort aquest dijous a les 16.41 hores en un accident amb un camió a la carretera C-58c a Sabadell (Barcelona), segons ha explicat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

Per causes que encara s'investiguen, la moto ha xocat amb el camió i, com a conseqüència, n'ha mort el conductor.

Arran de l'accident, que ha obligat a tallar un carril en sentit Matadepera (Barcelona), s'han activat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra; dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).