Mor un motorista en un accident a la C-58 a Terrassa (Barcelona) aquest dijous a la nit

BARCELONA 19 set. (EUROPA PRESS) -
Un motoritsta ha mort en un accident viari a la C-58 a Terrassa (Barcelona) aquest dijous sobre les 22.01 hores de la nit.
Per causes que encara s'estan investigant, un turisme i una motocicleta han xocat, el motorista s'ha desestabilitzat i ha caigut i, a conseqüència de l'accident, el conductor de la motocicleta ha mort, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat aquest divendres.
Arran del sinistre, s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i, amb aquesta víctima, són 106 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest any.