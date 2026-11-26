BARCELONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -
El conductor d'una moto ha mort aquest dijous al matí després del xoc amb un furgoneta a la C-55 en el terme municipal d'Abrera (Barcelona), informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 10.30 hores i investiguen les causes del xoc, que s'ha produït al punt quilomètric 0,4 de la via i en el qual només ha mort el conductor de la moto.
L'accident ha obligat a activar diverses patrulles de la policia catalana, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i cinc ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).