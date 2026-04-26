Publicat 26/04/2026 15:33

Mor un motorista en un accident en la C-43 a Gandesa (Tarragona)

Archivo - Arxivo - Ambulàncies a la nova seu del SEM, a 18 de febrer de 2026, en Ll'Hospitalet de Llobregat, Catalunya (Espanya).
Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu

TARRAGONA 26 abr. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha mort aquest diumenge al matí en un accident que s'ha produït en el punt quilomètric 9,2 de la C-43 a Gandesa (Tarragona), informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 11.45 hores i s'investiguen les causes de l'accident.

S'han activat tres patrulles de la policia catalana, una dotació de Bombers de la Generalitat i diverses unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

