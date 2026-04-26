Mor un motorista en un accident en la C-43 a Gandesa (Tarragona)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 26 abr. (EUROPA PRESS) -
Un motorista ha mort aquest diumenge al matí en un accident que s'ha produït en el punt quilomètric 9,2 de la C-43 a Gandesa (Tarragona), informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 11.45 hores i s'investiguen les causes de l'accident.
S'han activat tres patrulles de la policia catalana, una dotació de Bombers de la Generalitat i diverses unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).