Mor un motorista en un accident a la C-25 a Manresa (Barcelona)

BARCELONA 30 gen. (EUROPA PRESS) -
Un motorista ha mort en un accident al punt quilomètric 134.8 de la C-25 a Manresa (Barcelona) en sentit Girona, ha informat aquest divendres el Servei Català de Trànsit (SCT).
El sinistre es va produir dijous a les 20.25 hores quan, per causes que ara s'investiguen, el motorista, de 40 anys i veí de la Vall d'en Bas (Girona), va caure a la via i va xocar contra la tanca de seguretat.
A causa de l'accident es van activar tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que van confirmar la defunció.