Mor un motorista en un accident a la B-20 a Montgat (Barcelona)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 nov. (EUROPA PRESS) -
Un motorista ha mort aquest dilluns després d'un accident al punt quilomètric 26,5 de la B-20 a l'altura de Montgat (Barcelona), en sentit C-32, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís d'aquest accident a les 15.06 després que el motorista, per causes que encara s'investiguen, hagi patit una caiguda que li ha provocat la mort.
S'han activat 2 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 2 dotacions dels Bombers de la Generalitat i unitats terrestres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), i el SCT informa que amb aquesta víctima ja són 111 les persones que han mort a les carreteres catalanes.