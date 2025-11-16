Mor un motorista en un accident a la C-1415B a Canovelles (Barcelona)

BARCELONA 16 nov. (EUROPA PRESS) -
Un motorista va resultar mort en un accident la nit d'aquest dissabte en el punt quilomètric 10,2 de la C-1415B, a l'alçada de Canovelles (Barcelona).
Per causes que s'estan investigant un home de 39 anys i veí de Badalona (Barcelona) va caure a la via amb la motocicleta i va morir a causa de l'impacte, informa el Servei Català de Trànsit en un comunicat aquest diumenge.
A causa de l'accident es van desplaçar sis patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions de Bombers i una unitat del servei de suport psicològic del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), i el vial d'accés a la C-17 a Canovelles, en direcció Barcelona, va quedar tallat fins a les 23.37 hores.