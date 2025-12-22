Mor un motorista en un accident a l'A-14 a Torrefarrera (Lleida)

LLEIDA 22 des. (EUROPA PRESS) -
Un motorista ha mort en un accident entre un turisme i una motocicleta a l'A-14 a Torrefarrera (Lleida) aquest diumenge a les 20.34 hores.
Per causes que encara s'investiguen, es va produir un xoc entre un turisme i una motocicleta on viatjaven dues persones i, a causa de l'accident, va morir el conductor de la motocicleta, veí de Lleida, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat aquest dilluns.
L'acompanyant de la víctima mortal i dues persones més van resultar ferides de menys gravetat.
Arran del sinistre, s'han activat 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 4 dotacions dels Bombers de la Generalitat i 3 unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Amb aquesta víctima, ja són 142 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest any.