Mor un motorista de 52 anys en un accident a la C-32 a Palafolls (Barcelona)

BARCELONA 19 abr. (EUROPA PRESS) -
Un motorista de 52 anys, veí de Tordera, va morir aquest dissabte a la tarda després de patir una sortida de la via al punt quilomètric 130 de la C-32 al seu pas per Palafolls (Barcelona) per causes que encara s'estan investigant, informa un comunicat del Servei Català de Trànsit aquest diumenge.
Els serveis d'emergència van rebre l'avís a les 18:37 hores i van desplaçar al lloc quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no van poder reanimar a la víctima.
Amb aquest sinistre, el nombre de persones mortes en les carreteres catalanes en el que va d'any ascendeix a 27, de les quals 12 eren motoristes, segons les dades de Trànsit.