Mor un motorista de 49 anys en un accident en la N-IIa a Martorell (Barcelona)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 7 juny (EUROPA PRESS) -
Un motorista de 49 anys i veí de Martorell (Barcelona) ha mort aquest dissabte a la nit en un accident de trànsit en la carretera N-IIa, a l'altura de Martorell, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) aquest diumenge en un comunicat.
Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 20.52 hores i, per causes que s'investiguen, es va produir una col·lisió lateral per fregament entre una motocicleta i un cotxe en el punt kilométrico 586,8 de la via, a conseqüència de la qual va morir el conductor de la moto.
Després del sinistre es van activar sis patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), mentre que Trànsit ha assenyalat que amb aquesta víctima ja són 54 les persones mortes en les carreteres catalanes aquest any, 23 d'elles motoristes.