Publicat 26/02/2026 08:03

Mor un motorista de 49 anys en un accident amb un camió a la Zona Franca de Barcelona

Archivo - Arxiu - Uns sanitaris treballen en una ambulància a Barcelona, Catalunya (Espanya).
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 26 febr. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 49 anys ha mort aquest dimecres sobre les 15.15 hores després de veure's implicat en un accident amb un camió a l'altura del carrer de la lletra L de la Zona Franca de Barcelona.

A causa del sinistre, el motorista va resultar greument ferit i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) el va traslladar a un centre hospitalari, on va morir poc després, ha informat l'Ajuntament en un comunicat.

Aquesta és la quarta víctima mortal en un sinistre de tràfic a la ciutat el 2026.

Contador

Contingut patrocinat