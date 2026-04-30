Mor un motorista de 43 anys en un accident en l'AP-7 a La Granada (Barcelona)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 30 abr. (EUROPA PRESS) -
Un motorista de 43 anys ha mort la matinada d'aquest dijous en un accident que s'ha produït en l'AP-7 a l'altura de La Granada (Barcelona), informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 01.59 hores que un home, de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), havia tingut un accident en el punt quilomètric 188,5 de l'autopista per causes que s'estan investigant.
L'accident va obligar a activar set patrulles dels Mossos, una dotació dels Bombers de la Generalitat i dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).