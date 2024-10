Mor un motorista de 25 anys en un accident al barri de Les Corts de Barcelona

BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -

Un home de 25 anys ha mort i una altra dona ha resultat ferida greu aquest diumenge de matinada després de patir un accident amb la moto amb què circulaven al barri de Les Corts de Barcelona, segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.

L'accident ha passat cap a les 03.40 hores de la matinada, quan, per causes que es desconeixen, el motorista va patir l'accident mentre conduïa acompanyat per una passatgera.

Amb aquesta víctima, són 9 les persones que han mort en accidents de trànsit enguany a la ciutat de Barcelona.