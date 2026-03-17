Mor un motorista a la C-1412a a Ponts (Lleida) després de xocar amb un camió

Lorena Sopêna - Europa Press
LLEIDA 17 març (EUROPA PRESS) -
Un motorista ha mort aquest dimarts al matí al punt quilomètric 2,6 de la C-1412a a Ponts (Lleida) després de xocar amb un camió, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
L'avís s'ha produït a les 9.41 hores i s'han activat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, un helicòpter i dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i set dotacions dels Bombers, que han treballat en l'extinció de l'incendi de tots dos vehicles i han contingut una fuita del dipòsit del camió.
Quant a l'afectació vial, la carretera està tallada.