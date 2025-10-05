Mor Moncho Neira, fundador de la marisqueria Botafumeiro i grup Moncho's

BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -
Moncho Neira, fundador del restaurant Botafumeiro i del grup Moncho's ha mort aquest diumenge a Barcelona, segons ha informat el restaurant en un comunicat en xarxes socials.
El comunicat ho ha recordat com un home "apassionat, visionari i generós que va dedicar la seva vida a fer feliç als altres a través del seu treball".
"Gràcies Moncho per ensenyar-nos que servir és un art i somiar una forma de viure. La teva família i tot el teu equip seguiran mantenint viva la teva llum", conclou el missatge.