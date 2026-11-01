Mor Miquel Navarro, el creador que va imaginar ciutats i va esculpir icones urbanes

Rober Solsona - Europa Press - Arxiu
VALÈNCIA 1 nov. (EUROPA PRESS) -
L'artista valencià Miquel Navarro, figura clau de l'escultura i magistral evocador de ciutats escultòriques, ha mort als 81 anys, segons han confirmat a Europa Press fonts del seu entorn.
Miquel Navarro va néixer a Mislata, València, el 1945, i és un dels noms fonamentals de la 'Nova Escultura Espanyola'. Després d'estudiar a l'Escola de Belles Arts de la capital del Túria, va iniciar la seva carrera com a pintor, però des de 1972 va començar a dedicar-se principalment a l'escultura, sense renunciar al dibuix i, en dates molt més recents, a la fotografia.
El 1980, la seva participació en la mostra col·lectiva 'New Images from Spain', celebrada al Museu Solomon R. Guggenheim de Nova York, el va donar a conèixer a l'escena internacional i el 1986 li va ser concedit el Premi Nacional d'Arts Plàstiques, guardó que figura al seu currículum al costat d'altres importants distincions com el Premi Julio González el 2008.
La instal·lació d'algunes fonts i escultures públiques icòniques --diverses d'elles a València, com la popularment coneguda com a 'Pantera Rosa' o el 'Parotet'-- li va reportar un ampli renom i el reconeixement del públic.
Si alguna cosa ha destacat també al llarg de la seva trajectòria és que va encunyar com a 'marca pròpia' les seves ciutats a les quals va aconseguir consolidar com un dels elements més reconeguts de la seva extensa producció. De fet, el 1973, Miquel Navarro es va endinsar en un llarg camí creatiu que el va endinsar en aquestes instal·lacions formades per centenars de petites peces modulars. Amb aquestes figures de diferents materials va recrear entramats que combinen elements industrials, rurals i geomètrics convidant l'espectador a observar aquests mons a escala.
Les seves peces formen part de les col·leccions permanents de centres d'art de primer nivell global, com el Solomon R. Guggenheim Museum de Nova York, el Centre Pompidou de París, el Museu Reina Sofia de Madrid i l'IVAM a València.
CASA TALLER
Recentment, Miquel Navarro va complir el seu desig de veure oberta la seva Casa Taller a la seva població natal, Mislata, un espai dedicat al seu llegat en el qual realitzar "una lectura coherent" de la seva àmplia producció i assegurar la conservació, exhibició i difusió d'aquest valuós patrimoni.
Als anys vuitanta, Miquel Navarro va adquirir un antic magatzem de productes de drogueria a l'històric barri de la Moreria de Mislata per transformar-lo en el seu taller. Durant més de quatre dècades, aquest espai, ara transformat en l'actual seu de la Fundació Miquel Navarro, ha estat el lloc on l'autor ha concebut, creat i treballat gran part de la seva producció escultòrica, especialment les seves obres de gran format.
Després de quatre anys de treball, el passat mes de juny va veure la llum aquest museu el projecte de rehabilitació del qual ha conservat els espais originals, mantenint cobertes, murs i altres elements constructius que mantenen la seva essència històrica i industrial posant en valor, així, el patrimoni artístic i cultural valencià i respectant la memòria del lloc.
L'espai, que compta amb 980 metres quadrats, es disposa en diverses àrees diferenciades distribuïdes en dues plantes, entre elles un ampli espai dedicat a mostrar part de la col·lecció permanent. A la planta superior també s'inclou una secció destinada a la projecció de peces audiovisuals i treballs de videoart realitzats pel mateix Navarro, un vessant menys conegut de la seva trajectòria. A més, a la planta baixa s'habilitarà una àrea per a la investigació i documentació, amb una extensa biblioteca, una sala d'exposicions temporals i un pati obert.
La col·lecció de la Fundació Miquel Navarro reuneix una àmplia representació de la trajectòria creativa de l'artista, gràcies a la donació realitzada per l'autor, integrada per 81 escultures, 83 fotografies, 51 aquarel·les, 53 serigrafies, 9 pintures, 43 dibuixos, 7 collages i més de 25 cartells, així com diverses pel·lícules i documentals que poden contemplar-se en aquest màgic i majestuós espai reconvertit en Casa Taller.
Aquest catàleg, que supera les 400 obres, permet recórrer les diferents etapes de la producció de Miquel Navarro i descobrir la diversitat de llenguatges, materials i formats que han definit la seva obra al llarg de més de mig segle.
Segons va afirmar l'artista a l'acte de presentació, la Casa Taller representa que la seva obra "estigui reunida, que no estigui perduda i que es pugui fer una lectura coherent", que no estigui sotmesa a vendes o subhastes d'altres en mans privades.