BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -
El músic, director artístic i cofundador de La Fura dels Baus Miquel Badosa, conegut artísticament com Miki Escuma, va morir la tard d'aquest dimarts.
En un comunicat d'aquest dimecres, La Fura dels Baus ha apuntat que la seva trajectòria és "indissociable" a la història de la companyia i de la construcció del seu llenguatge, i ha destacat la seva mirada musical, la seva energia creativa i la seva capacitat per entendre el so com a força escènica.
Miki Escuma va néixer al barri de Sant Andreu de Barcelona en 1959, i va iniciar la seva trajectòria professional com a cantant de rock als 16 anys, incorporant-se a La Fura dels Baus com a músic i director artístic en 1980.
La seva aportació va ser "essencial" en espectacles dels inicis de La Fura dels Baus, com 'Accions' (1984), 'Suz/o/Suz' (1985), 'Tier Mon' (1988), 'Noun' (1990), 'M.T.M.' (1994), 'Ombra' (1997), 'OBS' (2000) i 'XXX' (2002), entre altres.
Així mateix, al llarg de la seva carrera, també va signar composicions musicals per la Biennal de València de 2001, la commemoració del 25 aniversari del descobriment de les mines d'Atapuerca en 2003 o el Mundial de Ciclisme de Mallorca en 2007.
"Avui, La Fura dels Baus perd un dels seus pilars creatius. Nosaltres perdem un company, un amic i una part de la seva història. La seva música, no obstant això, continuarà sonant", resa el comunicat.