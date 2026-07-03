Mor un menor en un tiroteig al parc de la Pegaso a Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 3 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort criminal d'un menor d'uns 15 anys que ha mort aquest dijous a la nit en un tiroteig al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona, segons apunten fonts coneixedores a Europa Press.
Els fets han succeït sobre les 23 hores d'aquest dijous i la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos s'han fet càrrec de la investigació del cas.
Les mateixes fonts apunten que l'autor va actuar en grup i pot tractar-se d'un conflicte entre bandes juvenils, per la qual cosa els efectius policials han pentinat la zona per tractar de trobar-los.