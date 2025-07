Mor un menor per un accident aquest divendres a la BV-5224 a Manlleu (Barcelona)

BARCELONA 12 jul. (EUROPA PRESS) -

Un menor ha mort per un accident aquest divendres a la tarda a la BV-5224 a Manlleu (Barcelona), presumptament en caure d'un vehicle en marxa per causes que s'investiguen.

Els Mossos van rebre a les 19.46 l'avís de l'accident, que va tenir lloc al quilòmetre 2,5, informa aquest dissabte el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

Amb aquesta víctima, ja hi ha 78 morts a les carreteres catalanes des de principis d'aquest d'any, segons les dades provisionals.