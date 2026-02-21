Mor un menor després de xocar contra un cotxe quan anava amb moto per la BV-2041 a Gavà (Barcelona)

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 21 febr. (EUROPA PRESS) -
Un motorista menor d'edat, veí de Viladecans (Barcelona), ha mort aquest divendres a la tarda després d'un xoc frontal amb un cotxe al punt kilomètric 4,9 de la BV-2041 a Gavà (Barcelona).
Per causes que encara s'estan investigant es va produir una col·lisió frontal entre la motocicleta i el turisme i, com a resultat de l'impacte, el motorista va xocar posteriorment amb un segon turisme, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) aquest dissabte.
A causa del sinistre, els Mossos d'Esquadra van activar 6 patrulles i, per la seva banda, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es va desplaçar al lloc dels fets amb 4 unitats.