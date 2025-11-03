Mor la menor d'11 anys atropellada aquest diumenge per un autobús de línia a Barcelona

BARCELONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
Una menor d'11 anys ha mort aquest dilluns a la tarda després de ser atropellada aquest diumenge, cap a les 17 hores, per un autobús de línia al centre de Barcelona, informa l'Ajuntament en un comunicat.
L'accident va ser davant del número 595 de la Gran Via de les Corts Catalanes i la nena va ser traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu en estat greu.
El bus correspon a la línia H12 Gornal / Besòs Verneda de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).
L'Ajuntament de Barcelona ha traslladat les seves condolences a la família i amistats i ha reafirmat "el seu compromís per continuar treballant per reduir a les víctimes en els sinistres de tràfic".
Aquesta és la desena víctima mortal en accident de trànsit a la ciutat aquest 2025.