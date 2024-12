BARCELONA 8 des. (EUROPA PRESS) -

Un menor ha mort aquest diumenge per la tarda en sortir-se de la via el camió on viatjava a la N-420 a Móra d'Ebre (Tarragona), i el conductor ha resultat ferit menys greu.

Ja són 127 els morts en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

L'accident s'ha produït sobre les 19.15 per causes que s'investiguen i s'han activat dotacions de Mossos, Bombers de la Generalitat i SEM.