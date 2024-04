Mor un menor que es banyava a Sant Fruitós de Bages i no ha pogut sortir de l'aigua

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

Un menor que es banyava al gorg dels tres salts del Llobregat, a Sant Fruitós de Bages (Barcelona), ha mort aquest divendres a mig matí en no poder sortir de l'aigua.

Els Bombers de la Generalitat l'han rescatat a les 12.30 després de rebre l'avís a les 11.20 que una persona havia entrat a l'aigua però no n'havia sortit, informen en un comunicat.

Com que baixava bastant corrent d'aigua, els submarinistes del Grae Subaqüàtic han buscat a la zona, on hi havia fins a 5 metres de profunditat, i també han buscat a la zona superficial de la làmina d'aigua.

En rescatar el cos ja no l'han pogut reanimar i el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha portat psicòlegs per assistir els amics i familiars, mentre el Grup d'Emergències Mèdiques (GEM) dels Bombers ha activat el suport psicològic per als professionals que han treballat en el rescat.

Els Bombers han activat 9 dotacions, amb 20 bombers, i també un helicòpter polivalent.