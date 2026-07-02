Mor una menor de 17 anys en un accident de moto a l'AP-7 a Castellví de Rosanes

BARCELONA 2 jul. (EUROPA PRESS) -
Una menor de 17 anys i veïna de Gelida (Barcelona) que viatjava com a passatgera en una motocicleta ha mort aquest dijous en un accident a l'AP-7 a Castellví de Rosanes (Barcelona) en sentit sud a les 00.10 hores.
Per causes que encara s'investiguen, una motocicleta amb dos ocupants ha patit una caiguda a la via i, posteriorment, un camió ha atropellat mortalment la passatgera, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
El conductor de la motocicleta ha resultat ferit menys greu i ha estat traslladat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell (Barcelona), mentre que el conductor del camió ha resultat il·lès.
Arran del sinistre, s'hi han desplaçat 5 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 2 dotacions dels Bombers de la Generalitat i 6 unitats i el suport psicològic del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Quant a l'afectació vial, l'AP-7 ha estat tallada en sentit sud cap a Tarragona fins a les 00.30 hores (amb un carril restringit fins a les 5) i, amb aquesta víctima, ja són 71 les persones que han mort aquest any a les carreteres catalanes, 30 de les quals motoristes.