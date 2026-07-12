Mor un menor de 16 anys en un accident de trànsit a Castellar del Vallès (Barcelona)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 12 jul. (EUROPA PRESS) -
Un menor de 16 anys ha mort aquest diumenge en un accident de trànsit a la carretera C-1415a, a l'altura de Castellar del Vallès (Barcelona), en un incident en el qual també han resultat ferides altres tres persones, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
L'accident s'ha produït sobre les 5.00 hores per causes que s'investiguen, quan el vehicle, en el qual viatjaven quatre persones, s'ha sortit de la via i ha xocat contra un arbre, deixant un dels ocupants en estat crític, un altre greu i un tercer menys greu, a més del menor mort.
Fins al lloc s'han desplaçat nou patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i cinc unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que també ha activat suport psicològic, mentre que la carretera ha quedat tallada al tràfic fins a les 9.00 hores.