Mor una menor de 14 anys després de ser atropellada al districte de les Corts de Barcelona

BARCELONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
Una menor de 14 anys ha mort aquest dimarts a la nit després de ser atropellada al districte dels Corts de Barcelona, convertint-se en la novena víctima mortal en sinistres de trànsit a la ciutat aquest 2025, ha informat l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.
Poc després de les 21.45 hores, s'ha produït un sinistre de trànsit a l'altura del número 107 de Gran Via de Carles III, al districte de les Corts, on es van veure implicats una vianant i un autobús de Monbus i en el qual la vianant, una menor de 14 anys, ha mort a causa de l'atropellament.
Fins al lloc dels fets s'han desplaçat dotacions de la Unitat Central d'Atestats de Trànsit (UCAT) de la Guàrdia Urbana per realitzar l'atestat corresponent i esclarir les causes del sinistre, a més de dotacions dels Bombers de Barcelona i ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).