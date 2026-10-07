Mor Maricarmen Abascal, símbol de la lluita per l'habitatge després del seu desnonament

MADRID 7 oct. (EUROPA PRESS) -
Maricamen Abascal, convertida en símbol de la lluita per l'habitatge que ha derivat en l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid després de ser desnonada de la casa en Retiro en la qual havia viscut durant 70 anys, ha mort aquest dimecres, segons ha confirmat el Sindicat de Llogateres.
La dona estava ingressada a l'hospital Gregorio Marañón des del passat dia 23 de setembre. Aquest dia la dona va ser treta en llitera de casa seva situada en el carrer Alcalde Sainz de Baranda després d'executar-se l'ordre de desnonament i malgrat la protesta de desenes d'activistes i traslladada al centre hospitalari madrileny pel seu delicat estat de salut.
"Després de la seva partida, ens quedem amb l'exemple de lluita i el llegat que ha deixat Maricarmen. I, sobretot, complirem el que ella sempre ens demanava: "lluiteu, seguiu lluitant pel que és vostre"", ha indicat el Sindicat de Llogateres en un comunicat.