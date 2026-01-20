Mor el maquinista del tren descarrilat a Gelida (Barcelona) en caure un mur de contenció

BARCELONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -
El maquinista del tren descarrilat de la R4 de Rodalies ha mort aquest dimarts en caure un mur de contenció entre Sant Sadurní d'Anoia i Gelida (Barcelona), ha pogut confirmar Europa Press.
L'incident també s'ha saldat amb almenys una quinzena de ferits, dels quals almenys 5 es troben en estat menys greu i 3 en estat greu, segons ha informat en una anotació a 'X' el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) recollit per Europa Press.
En conseqüència, s'ha activat la fase de prealerta del Pla Ferrocat en aquest tram, on els Bombers han activat 70 efectius amb 35 dotacions, entre ells membres del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) i del Grup d'Estructuris Col·lapsades (GREC), entre altres, i una quinzena de dotacions policials.
Els Bombers han establert una zona de seguretat, apuntalant el mur de contenció i el tren "per estabilitzar-los".
"Treballem evacuant els ferits fora de la zona calenta per ser atesos pel SEM. També ha estat necessari excarcerar a una de les persones que estava a l'interior del comboi", han informat.