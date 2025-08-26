Mor Manuel de la Calva, integrant de Dúo Dinámico, als 88 anys

BARCELONA 26 ago. (EUROPA PRESS) -
El cantant Manuel de la Calva, un dels integrants de Dúo Dinámico, ha mort aquest dimarts als 88 anys, ha informat el grup en un missatge en el seu compte oficial de 'X', recollit per Europa Press.
En l'anotació, l'altre membre, Ramón Arcusa, s'ha referit a Manuel de la Calva com el seu "amic de l'ànima, més que germà, company de cent aventures i de mil cançons" i demana que no plorin per ell, perquè no li agradaria, sinó que cantin en aquest comiat.
"Gràcies per tant, amic. Ja ets etern. Cuida't allà on siguis. Et trobarem molt a faltar", ha afegit.