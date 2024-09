Mor Maggie Smith, actriu de 'Harry Potter' i 'Downton Abbey' als 89 anys

MADRID, 27 set. (EUROPA PRESS) -

L'actriu britànica Maggie Smith, guanyadora de dos premis Oscar, s'ha mort a l'hospital als 89 anys. Els seus fills Chris Larkin i Toby Stephens han anunciat que la intèrpret, coneguda per al gran públic per papers com Violet Crawley a 'Downton Abbey' o Minerva McGonagall en la saga 'Harry Potter' s'ha mort a l'hospital aquest divendres al matí.

"Era una persona molt reservada i al final ha estat amb els seus amics i la seva família. Deixa dos fills i cinc nets afectuosos que estan devastats per la pèrdua de la seva extraordinària mare i àvia", assenyala el text de la família.

"Ens agradaria aprofitar aquesta oportunitat per donar les gràcies al meravellós personal del Chelsea and Westminster Hospital per les seves cures i la seva amabilitat sense límits durant els seus darrers dies. Us agraïm tots els missatges i el suport i us demanem que respecteu la nostra privadesa en aquests moments", assenyala el comunicat.