Mor el locutor i doblador Joan Anton Ramoneda, una de les veus històriques de Catalunya Ràdio

BARCELONA 30 gen. (EUROPA PRESS) -
El locutor, realitzador i actor de doblatge Joan Anton Ramoneda, considerat "la veu de Catalunya Ràdio", s'ha mort aquest divendres als 68 anys, segons informa 3Cat.
Va començar a treballar a la ràdio l'octubre del 1983 i va posar veu a la publicitat de les emissores de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: locutava els indicatius dels programes, els separadors que sonaven per antena, i participava en moltes de les falques publicitàries i de promoció, i es va jubilar el febrer del 2024.
Abans d'entrar a Catalunya Ràdio, l'abril del 1984, va ser locutor de Ràdio Associació de Catalunya; va fer doblatge per al cinema i la televisió, en sèries com 'Dallas', 'Star Trek: la nova generació' i pel·lícules com 'Apollo 13' i 'Zodiac', i el 2011 va rebre la Menció d'Honor de Ràdio Associació.