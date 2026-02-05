Mor l'oceanògrafa i biòloga marina Josefina Castellví als 90 anys

INSTITUT DE CIÈNCIES DEL MAR DEL CSIC - Arxiu
BARCELONA 5 febr. (EUROPA PRESS) -
L'oceanògrafa i biòloga marina Josefina Castellví (Barcelona, 1935), directora de la primera base científica espanyola a l'Antàrtida, va morir aquest dilluns als 90 anys, segons ha pogut saber Europa Press.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha lamentat la seva "pèrdua" i li ha agraït tot el seu llegat en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
"El seu llegat científic, social i en favor de la sostenibilitat perdurarà", ha dit Paneque.
TRAJECTÒRIA
Llicenciada en 1957 i doctora en ciències biològiques per la Universitat de Barcelona el 1969, va treballar des de l'any 1960 a l'Institut dels Ciències del Mar i va ser delegada del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) a Catalunya del 1984 al 1986.
A partir del 1984 va participar a l'organització de la investigació a l'Antàrtida i va col·laborar en la instal·lació de la Base Antàrtica espanyola Joan Carles I a la illa Livingstone, de la qual va ser cap del 1989 al 1997.
Del 1989 al 1995 va dirigir a Madrid el programa Nacional d'Investigació Antàrtica i del 1994 al 1995 va dirigir l'Institut de Ciències del Mar.
Castellví va ser guardonada amb la Medalla d'Or de la Ciutat de Barcelona el 1994, la Creu de Sant Jordi el 2003, el Premi de Medi Ambient de l'IEC el 2006, el Premi Nacional del CONCA el 2013 i la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya el 2021.