Mor l'integrant de Locomía Manuel Arjona

BARCELONA 1 jul. (EUROPA PRESS) -
L'integrant de la formació original del grup de dance Locomía Manuel Arjona s'ha mort, segons ha pogut saber Europa Press, i la vetlla serà al tanatori de Viladecans (Barcelona).
El cantant s'ha mort aquest dimecres de manera sobtada als 58 anys al seu domicili, segons han publicat 'El Español' i 'El País'.
Arjona va formar part de la formació original de Locomía, que va gaudir d'una gran popularitat a finals dels 80 i principis dels 90 tant a Espanya com a Llatinoamèrica.
En una publicació a les xarxes socials, Locomía ha assegurat: "Vas ser l'ànima, el moviment i la lleialtat incondicional d'un somni que va començar a Eivissa i que va canviar les nostres vides per sempre".
La banda ha assegurat que es queda amb la seva passió per l'art i amb cada vol d'aquells ventalls: "Vola alt, estimat company, la teva essència continuarà bategant amb força a cada racó de la nostra història".