Actualitzat 26/05/2026 12:37

Mor a l'hospital l'home que va ingressar crític després d'una caiguda per unes roques a Begur (Girona)

Archivo - L'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta
Glòria Sánchez - Europa Press - Arxiu

GIRONA 26 maig (EUROPA PRESS) -

L'home d'uns 70 anys que va quedar en estat crític aquest dilluns després de caure per una zona de roques a Begur (Girona) ha mort a l'Hospital Josep Trueta, on va ingressar per les seves "ferides de gravetat", confirmen fonts del centre sanitari a Europa Press.

Va ser traslladat en un helicòpter medicalitzat després d'activar-se 4 dotacions dels Bombers de la Generalitat, una de les quals conjunta amb el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).

L'avís al 112 es va produir a les 8.55 hores i el SEM també va activar dues ambulàncies.

