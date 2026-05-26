Mor a l'hospital l'home que va ingressar crític després d'una caiguda per unes roques a Begur (Girona)

GIRONA 26 maig (EUROPA PRESS) -
L'home d'uns 70 anys que va quedar en estat crític aquest dilluns després de caure per una zona de roques a Begur (Girona) ha mort a l'Hospital Josep Trueta, on va ingressar per les seves "ferides de gravetat", confirmen fonts del centre sanitari a Europa Press.
Va ser traslladat en un helicòpter medicalitzat després d'activar-se 4 dotacions dels Bombers de la Generalitat, una de les quals conjunta amb el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).
L'avís al 112 es va produir a les 8.55 hores i el SEM també va activar dues ambulàncies.