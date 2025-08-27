Mor a l'hospital un home que va ser apunyalat al maig a Agramunt (Lleida)

LLEIDA 27 ago. (EUROPA PRESS) -
L'home que va ser apunyalat al maig a Agramunt (Lleida) ha mort a l'hospital a causa d'aquesta agressió, segons han informat fonts policials a Europa Press.
El succés es va produir la matinada del 30 de maig, quan un home de 48 anys --actualment en presó provisional-- va apunyalar a la víctima, de 33 anys, per "un tema menor".
La víctima, que va rebre una punyalada a l'esquena, va ser traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida i posteriorment a un centre hospitalari de Barcelona, on finalment va morir dijous passat, després de gairebé 3 mesos hospitalitzat, segons ha avançat 'Segre'.