Actualitzat 20/04/2026 10:29

Mor a l'hospital el ferit per un tret al passeig de Taulat de Barcelona del dimarts passat

Archivo - Arxiu - Un vehicle dels Mossos d'Esquadra a Barcelona
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 20 abr. (EUROPA PRESS) -

L'home ferit després de rebre un tret dimarts passat al passeig de Taulat de Barcelona, enfront del centre comercial de Diagonal Mar, ha mort aquest diumenge a l'hospital, han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra a Europa Press i ha avançat l''Ara'.

L'home portava 5 dies hospitalitzat en un centre de la capital catalana i la policia catalana manté la investigació oberta per esclarir el succés.

L'avís de l'incident es va produir sobre les 15.50 hores del dimarts passat i el succés es va produir a la via pública.

