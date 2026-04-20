Mor a l'hospital el ferit per un tret al passeig de Taulat de Barcelona del dimarts passat

BARCELONA 20 abr. (EUROPA PRESS) -
L'home ferit després de rebre un tret dimarts passat al passeig de Taulat de Barcelona, enfront del centre comercial de Diagonal Mar, ha mort aquest diumenge a l'hospital, han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra a Europa Press i ha avançat l''Ara'.
L'home portava 5 dies hospitalitzat en un centre de la capital catalana i la policia catalana manté la investigació oberta per esclarir el succés.
L'avís de l'incident es va produir sobre les 15.50 hores del dimarts passat i el succés es va produir a la via pública.